الانتهاء من حصاد محصول الأرز بدمياط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من حصاد محصول الأرز هذا العام بكل أنحاء المحافظة.وقال المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن إنتاجية الفدان هذا العام ارتفعت إلى أربعة ونصف طن، نتيجة اتباع الندوات والتعليمات الإرشادية من المتخصصين الزراعيين، حيث قام المزارعون بتحويل قش الأرز إلى قيمة اقتصادية بدلًا من حرقه في الأراضي، فيتم كبس قش الأرز وتحويله إلى أعلاف للماشية بطرق يتم التوجيه بها من قبل مديرية الزراعة.وأضاف أن إنتاجية الفدان من قش الأرز تبلغ طنين، والقيمة المالية للطن من قش الأرز بلغت ألف جنيه، لافتًا إلى أن موسم الحصاد مر بدون أي مشكلات أو عقبات.