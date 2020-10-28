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محافظات

خلال 70 يوم من إطلاق مبادرة (اطمن).. الرعاية الصحية: تقديم 4000 استشارة طبية عن بُعد للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والمسجلين بالمنظومة في الأقصر عبر تطبيق البالطو مجانًا

«الرعاية الصحية»: 4000 استشارة طبية عن بُعد للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحي،ة عن تقديم أكثر من 4000 استشارة طبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد والمسجلين بالمنظومة الجديدة في محافظة الأقصر عبر تطبيق "البالطو"، منذ بداية إطلاق مبادرة "اطمن" في 19 من أغسطس الماضي وحتى الآن، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو لتقديم الخدمات الطبية "أونلاين".

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن إجمالي الاستشارات الطبية عن بُعد المقدمة للمرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد خلال هذه الفترة بلغت 3009 استشارات، فيما بلغت عدد الاستشارات الطبية للمسجلين بالمنظومة الجديدة في محافظة الأقصر 1109 استشارات، في التخصصات الطبية المختلفة التي تدعمها المبادرة وتشمل "طب الأسرة، الباطنة، القلب، التغذية، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية".

وأضافت الهيئة أن تطبيق البالطو عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين أو الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية العاملين في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، باللغتين العربية والإنجليزية، إما عن طريق الاستشارات النصية والتي بلغت عددها حتى الآن 2471 استشارة حسب التخصص منها "308 أطفال، 408 نساء، 374 نفسية، 227 جلدية، 326 تغذية، 446 باطنة، 206 طب أسرة، 176 قلب"، وإما عن طريق استشارات الفيديو وبلغ عددها حتى الآن 1647 استشارة حسب التخصص منها "187 أطفال، 242 نساء، 267 نفسية، 168 جلدية، 228 تغذية، 316 باطنة، 119 طب أسرة، 120 قلب".

يشار إلى أنه يتم تسجيل المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل على تطبيق البالطوElBalto عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة نصية على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

هذا؛ وقد أتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحميل تطبيق البالطوElBalto، بعنوان مبادرة (اطمن)، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على الرابط اضغط هنا
ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط اضغط هنا وكذلك الأيفون من خلال الرابط . اضغط هنا

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