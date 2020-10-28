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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعاون بين الإنتاج الحربي والغربية لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
الدستور
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شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع عقديّ تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ومحافظة الغربية.

ووقع العقدين الدكتور أحمد عطا سكرتير نائب محافظ الغربية، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف الرئيسي من توقيع هذين العقدين هو تنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح محافظة الغربية، مضيفًا أن هذا التوقيع يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع في شهر مارس الماضي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الغربية بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز الجغرافي لمحافظة الغربية بهدف تطويرها بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، وذلك من خلال استغلال بعض الأراضي (البوريفاج، المرور القديم، الدلنجات، قرية كتامة) لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

وأضاف أنه سيتم في إطار توقيع هذين العقدين إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثماري عبارة عن فندق ومجمع مطاعم في أرض "المرور القديم"، وإقامة مشروع استثماري على "أرض البوريفاج" عبارة عن جراج ثلاثة أدوار تحت الأرض ومول تجاري ومستشفى تخصصي ومبنى إداري، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات، والتي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأشار إلى حرص الوزارة على توجيه كل الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبين في مختلف المجالات، موضحًا أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد رحمي أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة، تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات، كما أكد على أنه يتم عقد لقاءات دورية بين مسئولي الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة، وتحديد أولويات وأوجه تعزيز التعاون.

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