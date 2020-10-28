خبيرة موضة: الألوان الزاهية تتصدر موضة شتاء ٢٠٢١



تتصدر الألوان الزاهية صيحات موضة شتاء هذا العام عكس المتعارف عليه من سيطرة الداكنة علي عرش موضة الشتاء.





الأحمر:

اللون الأحمر بمختلف درجاته بداية من الزاهى حتى النبيتى والبرغندى. تتصدر الألوان الزاهية صيحات موضة شتاء هذا العام عكس المتعارف عليه من سيطرة الداكنة علي عرش موضة الشتاء.اللون الأحمر بمختلف درجاته بداية من الزاهى حتى النبيتى والبرغندى.

البرتقالي:

يعد البرتقالى بكل درجاته سواء الفاتح أو الداكن من أكثر الدرجات الرائجة بفضل الصيف إلا أنه تصدر هذا الموسم ضمن موضة ملابس الخريف والشتاء 2020-2021.

الأزرق

يتصدر الأزرق موضة خريف ٢٠٢١، فالازرق من الالوان المبهجة التي يطلق عليه اللون الملكي،ويكون بمختلف درجاته بدايه من الزهري والسماوي والأزرق.

الوردي

يعتبر الوردى من أبرز ألوان موضة خلال خريف وشتاء هذا العام.

الأخضر:

ورغم أن اللون الأخضر ينضم إلى قائمة الدرجات الجديدة إلا أنه يلفت الأنظار ويفضل تنسيقه مع الملابس والإطلالات الكاجوال.