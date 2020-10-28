إصابة مسئول أمريكى بكورونا بعد رحلة لأوروبا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن مسئولا رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد رحلة إلى أوروبا.وأشارت إلى أن هذا المسئول هو بيتر بيركويتز، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، كان قد التقى مع مسئولين في مقر الحكومة البريطانية، وفي وزارة الخارجية بلندن كما أجرى اجتماعات في باريس وبودابست مع مسئولين فرنسيين ومجريين.من جانبها، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على ما تردد بشأن عدم التزام "بيركويتز" بقواعد ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي مؤكدة، في بيان لها حرص المسئول والوزارة ككل على اتباع تلك القواعد بكل صرامة.ويتزامن ذلك مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مجددا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.