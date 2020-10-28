حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

نشب حريق ضخم فى عقار بقرية تابعة لمركز دمياط، صباح اليوم الأربعاء، حيث فوجئ أهالي القرية باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة.واندلع الحريق داخل منزل في قرية الشعراء، وتوجد بداخله مواد تستخدم في الدهانات، وتم إخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بعد أن امتد لعدة منازل مجاورة.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.