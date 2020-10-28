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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدينة صينية تجرى اختبارات كورونا لـ4.7 مليون شخص فى 4 أيام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
جريدة الدستور
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انتهت مدينة في غرب الصين من أجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لـ 4.7 مليون شخص في 4 أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول، أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار بالفيروس، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.

ومن بين الذين ثبتت إصابتهم، كان 161 مريضا بدون أعراض، و22 ظهرت عليهم الأعراض.

وكانت الصين سجلت 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بينها 22 إصابة في كاشجار و20 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

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