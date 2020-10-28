الفلبين تؤسس أسطول صيد لمواجهة الصين في المياه المتنازع عليها

قال تيودورو لوكسين، وزير الدولة للشئون الخارجية الفلبيني، إن بلاده تعتزم السير على خطى الصين وإنشاء أسطول بحري يتضمن سفنا للصيد، للعمل في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع الصين.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدولة للشئون الخارجية في الفلبين، قوله خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الآسيوية: "نحن نملأ هذه المناطق لأن الاستراتيجية الصينية قائمة على ملء هذه المناطق بمراكب الصيد"، مضيفا أن "احتمالات وقوع حوادث في المنطقة تتزايد بصورة هائلة من خلال نشر السفن في المناطق المتنازع عليها".وأشار "لوكسين" إلى أنه سيتم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة إذا تعرضت أي سفينة حربية تابعة لإحدى الدولتين للهجوم، بحسب تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العام الماضي.وأشارت "بلومبرج" إلى أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، عاد مؤخرا إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وتبني مواقف متشددة تجاه الصين.وفي الشهر الماضي دافع أمام قادة العالم، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن حكم محكمة التحكيم الدائمة الصادر عام 2016 لصالح الفلبين، وقال إن إدعاءات الصين بشأن السيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي تنتهك القانون الدولي.