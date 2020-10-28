«زنزانة 7» يتخطى 7 ملايين جنيه فى 6 أسابيع

يواصل فيلم «زنزانة 7»، تحقيق إيرادات معقولة في دور العرض السينمائية، وذلك بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي، وتخطت إيراداته المليون السابع محققا إجمالي إيرادات 7 ملايين و64 ألفا و274 جنيها.وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، حيث يلتقي كل من منصور «نضال الشافعي»، وحربي «أحمد زاهر» داخل السجن، وينشأ صراع بينهما.«زنزانة 7» من إخراج إبرام نشأت، وتأليف حسام موسى، ويشارك في بطولته كل من مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، تامر أمين، عبير صبري.