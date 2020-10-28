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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«الخطة العايمة» يحقق 6 ملايين جنيه فى 3 أسابيع

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
الخطة العايمة
الخطة العايمة
دعاء عبد المقصود
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استطاع فيلم «الخطة العايمة» تحقيق إيرادات مرتفعة خلال 3 أسابيع فقط من عرضه، في دور العرض المصرية.

وحصد الفيلم إيرادات كلية وصلت 5 ملايين جنيه و979 ألف جنيه، بعد أن حقق أمس فقط، إيرادات قدرت بـ111 ألفا و765 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل، التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يتعرف أحد عليهما، فتختار اثنين من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة، وهما على ربيع ومحمد عبدالرحمن، اللذان يتم تدريبهما على سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

فيلم "الخطة العايمة" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وبسنت صيام، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله، وشريف رمزي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى "كيمز"، وإخراج معتز التوني.

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