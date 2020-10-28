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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:19 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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سجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 26 ألفا و146 حالة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس حاجز الـ 100 إصابة مرة أخرى، اليوم الأربعاء، في ضوء استمرار الإصابات الجماعية في منطقة سول الكبرى في زيادة الضغط على مكافحة الفيروس في البلاد.

ومنذ أن خففت البلاد مستوى التباعد الاجتماعي إلى أدنى مستوى في 12 أكتوبر، والذي يسمح باستئناف معظم الأنشطة اليومية، يشهد عدد الإصابات اليومية ارتفاعا وانخفاضا على نحو متكرر ويتراوح حول 100 إصابة يومية.

وحذرت السلطات الصحية من أن البلاد تمر حاليا بمنعطف حرج، حيث قد ترتفع الأرقام اليومية بشكل أكبر ما قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس، بينما يسافر الناس للاستمتاع بإجازة الخريف، وتثير الزيادة المحتملة للإصابات في عيد "الهالوين" القلق كذلك، حيث تعتبر المرافق الترفيهية بؤرا للعدوى الجماعية.

وشهدت البلاد 7 إصابات وافدة من الخارج. ومن بينها، جاءت إصابتان من كل من إثيوبيا، والفلبين وإصابة واحدة من كل من الأردن، وتركيا، وهولندا.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة إضافية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 461 حالة، فيما ارتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 24 ألفا و73 شخصا.

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