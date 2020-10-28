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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع 76 موظفا بالأقصر للإهمال في العمل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
مجلس مدينة الأقصر،
مجلس مدينة الأقصر،
هدى الأمير
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أعلنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عن تجهيز تقرير واف خلال شهر أكتوبر الجارى بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، يوميا من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية نظرا للحملات التى يقوم بها أعضاء التفتيش بمجلس مدينة الأقصر المستمرة وهم سامح فلسطين وكيل الإدارة، وهاني عادل سعد وأحمد محمد صفوت، أعضاء التفتيش، وكذا متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الادارات الخدمية التابعة للمدينة.

وقال عبد الحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش، أن الحملات والمتابعات المستمرة كشفت عن تحويل 76 موظفا من مختلف المناطق من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشؤون القانونية، بسبب إهمالهم في العمل، موضحًا أنه تم تحرير 93 محضرا لـ76 موظفا وموظفة تم تحويلهم إلى الشؤون القانونية، بالاضافة إلى 76 محضر أعمال تم حفظها، ولا توجد مخالفات قانونية، ما يدل على انضباط سير العمل.

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