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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا بصدد فرض إجراءات صارمة جديدة مع ارتفاع الإصابات بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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تعتزم السلطات الألمانية تطبيق إجراءات صارمة جديدة تشمل إغلاق الحانات والبارات وتقييد التجمعات الاجتماعية بشدة، حيث تسعى برلين لوقف معدلات الإصابة المرتفعة.

وسيتم تقديم تلك الخطط اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء ولايات البلاد الـ 16.

وبموجب الإجراءات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر وستظل سارية حتى نهاية الشهر، سيُسمح للأشخاص بالاجتماع علنا فقط مع أفراد أسرهم وأفراد أسرة أخرى.

وسيتم فتح الحانات والنوادي والحانات والأماكن المماثلة لتسليم الطلبات في الخارج فقط، ولن يُسمح بالإقامة ليلا في الفنادق إلا لسبب وجيه وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح والمرافق الرياضية مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.

وستظل المدارس ومراكز رعاية الأطفال مفتوحة، لكن ستتم مطالبتها بتطبيق بروتوكولات نظافة جديدة.

وتعد أرقام الإصابات المؤكدة الجديدة على أساس يومي في ألمانيا أعلى حاليا بكثير من المستويات التي تم تسجيلها أثناء الذروة الأولى لجائحة فيروس كورونا في مارس أبريل.

ومنذ بداية الجائحة، تم تسجيل نحو 450 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وتوفي أكثر من 10 آلاف شخص جراء إصابتهم بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه الفيروس، بحسب معهد روبرت كوخ، وهو الهيئة الوطنية للسيطرة على الأمراض.

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