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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا فى معدل الوفيات بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:27 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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أكدت وزارة الصحة الإسبانية، أن البلاد سجلت 18418 إصابة جديدة و267 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى نسبة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الوباء في إسبانيا 1116738 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى 35298.

ودخلت إسبانيا حالة التأهب في 25 أكتوبر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. واعتبارا من 26 أكتوبر، تم تطبيق حظر التجول لمدة 15 يوما في البلاد بين الساعة الـ11 مساء والساعة الـ6 صباحا.

ويمكن للمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي أن تقرر ما إذا كانت تريد تغيير وقت البدء أو الانتهاء.

مع ذلك، أصبحت جزر الكناري حالة استثنائية في البلاد بأدنى معدل تراكمي. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة، فإن معدل الحالات هناك يبلغ حوالي "50 حالة لكل 100 ألف نسمة" ويُسمح للسائحين بالدخول.

وقالت ييزا كاستيلا، وزيرة السياحة والصناعة والتجارة في حكومة مجتمع جزر الكناري المتمتع بالحكم الذاتي، إن السياح طُلب منهم إجراء اختبار كوفيد-19 وتقديم وثيقة سلبية لدخول الجزر.

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