شرطة فيلادلفيا تدعو للحذر بسبب أعمال نهب للمحلات التجارية

دعت شرطة ولاية فيلادلفيا الأمريكية، إلى الحذر بسبب أعمال نهب للمحلات التجارية، وذلك بعدما أطلق شرطيان النار على رجل أسود، قيل إنه كان يحمل سكينا، فأردياه قتيلا.وقالت قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، إن 4 رجال من الشرطة أصيبوا بعدما رشقهم المحتجون بالحجارة عندما اندلعت أعمال عنيفة خلال تظاهرة خارج مركز للشرطة في فيلادلفيا، مشيرة إلى أن إصابتهم استلزمت نقلهم إلى المستشفى.كان الشاب الأسود الذي قال المسؤولون إن اسمه والتر والاس وعمره 27 عاما قد اقترب من الشرطيين عصر الإثنين، فأشهرا السلاح وأمراه بإسقاط السكين، حسبما أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث إطلاق النار.وقال رئيس البلدية جيم كيني ومفوضة الشرطة دانييل آوتلو في بيانين منفصلين إن الواقعة تثير تساؤلات وإنها قيد التحقيق.وقال كيني: "ستجري وحدة التحقيقات في وقائع إطلاق الرصاص من قبل الشرطة بإدارة فيلادلفيا تحقيقا كاملا".أما آوتلو فقالت إنها استمعت "لغضب الناس في المنطقة" بعد مقتل والاس.بعدها أطلقا أعيرة نارية وسقط والاس حسبما أظهرت لقطات الفيديو.ويأتي ذلك، عقب سلسلة احتجاجات مناهضة للعنصرية على مدى شهور في الولايات المتحدة انطلقت شرارتها بعد وفاة المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد (46 عاما) في مايو بعدما ضغط شرطي في منيابوليس بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.ومنذ حادث منيابوليس، يخرج المتظاهرون في أنحاء البلاد للمطالبة بالمساواة بين الأعراق ووضع حد لوحشية الشرطة، وشاب العنف هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان.