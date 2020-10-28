بجلابيب وفساتين مزينة.. أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان

بجلابيب بيضاء وقبعات مكتوب عليها كلمات "حبيبي يارسول الله'' للبنين، وفساتين مزينة بالورود الخضراء للفتيات، تألق مجموعة من الأطفال التابعين لجمعية "عيد الأم" خلال حفل المولد النبوي الشريف، الذي نظمه فرع ثقافة أسوان، خلال تقديمهم عرضًا فنيًا على كلمات أغنية ''مولد هادينا''.وتفاعل مع الأطفال عدد كبير من الحضور لاحتفال المولد النبوي الشريف الذي ينظمه فرع ثقافة أسوان، نظرًا لاعجابهم بالعرض الذي قدموه في مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.ومن ناحيتها قالت بيانات فاروق، لـ'' الدستور'' إن كانت هناك مدة تدريب للأطفال قبل أداء العرض الفني واستغرقت أسبوع بالكامل قبل أدائهم له بالاحتفالية، موضحة أن أعمار الأطفال متفاوتة وتتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات.وجاء ذلك بحضور العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وعدد من العاملين بفرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الأهالي والأطفال وسط أجواء مليئة بالفرحه والبهجة احتفالًا بمولد رسول الله وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم.وانطلقت فعاليات احتفال فرع ثقافة أسوان، مساء أمس الثلاثاء، بالمولد النبوي بمقر جمعية عيد الأم.