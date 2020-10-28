رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بجلابيب وفساتين مزينة.. أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
أطفال يتألقون باحتفال
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
بجلابيب بيضاء وقبعات مكتوب عليها كلمات "حبيبي يارسول الله'' للبنين، وفساتين مزينة بالورود الخضراء للفتيات، تألق مجموعة من الأطفال التابعين لجمعية "عيد الأم" خلال حفل المولد النبوي الشريف، الذي نظمه فرع ثقافة أسوان، خلال تقديمهم عرضًا فنيًا على كلمات أغنية ''مولد هادينا''.

وتفاعل مع الأطفال عدد كبير من الحضور لاحتفال المولد النبوي الشريف الذي ينظمه فرع ثقافة أسوان، نظرًا لاعجابهم بالعرض الذي قدموه في مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن ناحيتها قالت بيانات فاروق، لـ'' الدستور'' إن كانت هناك مدة تدريب للأطفال قبل أداء العرض الفني واستغرقت أسبوع بالكامل قبل أدائهم له بالاحتفالية، موضحة أن أعمار الأطفال متفاوتة وتتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات.

وجاء ذلك بحضور العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وعدد من العاملين بفرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الأهالي والأطفال وسط أجواء مليئة بالفرحه والبهجة احتفالًا بمولد رسول الله وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم.

وانطلقت فعاليات احتفال فرع ثقافة أسوان، مساء أمس الثلاثاء، بالمولد النبوي بمقر جمعية عيد الأم.
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان
أطفال يتألقون باحتفال المولد النبوى بأسوان

موضوعات متعلقة

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

«الصحة»: 11 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا

مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

«الصحة»: 11 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

عمدة نيويورك يحذر من السفر فى العطلات لتجنب كورونا

«العملاق النائم» يظهر في القطب الشمالي

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

أيام زمان

سر خناقة شويكار والمهندس.. فوجئ بها المتفرجون تطارده في الشوارع فطلبوا استرجاع قيمة التذاكر

«حافية على جسر الذهب»: حكاية حفيدة سعد باشا زغلول مع الرقص

إفلاس وجوع في بدايات زواج جيهان والسادات.. «كنت آكل ما يتبقى من أنور»

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

خالد جلال يكرم محمد هنيدى فى «سينما مصر» (صور)

«أفراح القبة» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

الليلة.. مناقشة «الأسس النفسية للإبداع الموسيقى» بجاليرى ضى

الليلة.. محمد هشام بضيافة «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة