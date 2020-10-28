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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع حملة ترامب يتعرض للاختراق قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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تعرض موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاختراق، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، ووجه المهاجمون رسالة للناخبين مؤكدين أن لديهم أسرارًا عن نشأة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي الاختراق قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل، في وقت تتهم فيه جهات حكومية واستخباراتية أمريكية دولًا خارجية بمحاولة التدخل في السابق الإنتخابي.

ووجه المهاجمون رسالة بعد السيطرة على الموقع الإلكتروني لفترة وجيزة، "لقد اكتفى العالم من الأخبار الكاذبة التي ينشرها الرئيس دونالد جيه ترامب يوميًا.. حان الوقت ليعرف العالم الحقيقة".

وقال المهاجمون في رسالة نشروها على الموقع، بعد إعلان سيطرتهم عليه، "لقد اكتفى العالم من (الأخبار الكاذبة) التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب بشكل يومي، وحان الوقت ليعرف العالم الحقيقة"، في إشارة إلى مصطلح "الأخبار الكاذبة" الذي يستخدمه الرئيس الأميركي ترمب في انتقاده لوسائل الإعلام المعارضة له.

وزعم المهاجمون أيضًا أن "لديهم معلومات سرية عن (أصل نشأة فيروس كورونا) ومعلومات أخرى تشوه سمعة ترامب".

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