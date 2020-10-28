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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تكشف سر غياب ربة منزل ادعت اختطافها فى القليوبية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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فى ضوء ما تبلغ لأجهزة وزارة الداخلية بالقليوبية من أحد الأشخاص بتغيب زوجته وطفلهما (عام ونصف) أثناء عودتها من منزل أهليتها بمحافظة الإسماعيلية، وفى وقت لاحق تردد الزوج والزوجة على قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية حيثُ ادعت تعرضها للتخدير وسرقة مصوغاتها الذهبية من قِبل سائق مركبة أجرة "ميكروباص" وتركها هى وطفلها بالشارع.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إرتباط الزوجة المتغيبة بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، وقيامهما بالاتفاق على مغادرتها منزل الزوجية بمحض إرادتها وتوجهها بصحبته إلى أحد الشقق السكنية المستأجرة بالقاهرة، حيث قامت بتسليم هذا الشخص مصوغاتها وبيع جزء منها لتدبير إحتياجاتهما المعيشية.

وحال استشعارهما بتصعيد أهليتها للموقف وتناول الواقعة على المواقع الإلكترونية قررا اختلاق القصة المشار إليها لتبرير غيابها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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