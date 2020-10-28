ترامب: بايدن «سياسى فاسد»

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، انتقادا لاذعا لمنافسه جو بايدن ووصفه بأنه "سياسي فاسد".وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "جو بايدن سياسي فاسد. إنه يريد إرسال وظائفكم إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني".وأضاف: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة. عندما نفوز، تفوزون أنتم، وتفوز ويسكونسن، وتفوز أمريكا!".وفي تغريدة أخرى قال ترامب: "تحت قيادتي، حققنا أكثر الحدود أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة! تعمل خطة الهجرة المجنونة التي وضعها خصمي على إزالة حدود الولايات المتحدة تمامًا من خلال تطبيق نظام القبض والإفراج على الصعيد الوطني".وأضاف: "سيجعل جو بايدن كل مجتمع ملاذا لمجرمي العنف". وقبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل يأتي ترامب، المرشح الجمهوري، خلف منافسه الديمقراطي بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أن المنافسة محتدمة في الولايات المتأرجحة الرئيسية، والتي يجب الفوز بها من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.