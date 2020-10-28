هبوط طائرة إيرانية تخضع شركتها لعقوبات أمريكية فى فنزويلا

هبطت في فنزويلا يوم طائرة إيرانية مملوكة لشركة تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بزعم شحن أسلحة إلى سوريا، وفقا لما ذكره مشرع فنزويلي معارض وبيانات تتبع الرحلة.وصلت الطائرة إي بي-إف إيه بي 747 المملوكة لشركة قشم فارس الإيرانية للطيران في وقت توطدت فيه العلاقات التجارية بين البلدين العضوين في أوبك واللتين تخضع صناعتهما النفطية لعقوبات أمريكية صارمة على نحو متزايد، ولم يتضح على الفور ما الذي أحضر الطائرة إلى فنزويلا.وأظهرت البيانات الموجودة على موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24 أن الطائرة تهبط باتجاه كراكاس حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي (8 مساء بتوقيت جرينتش) بعد الإقلاع من طهران الليلة السابقة.وأوضحت البيانات أن الطائرة توقفت في تونس والرأس الأخضر قبل أن تتجه إلى فنزويلا.وأثارت العلاقات المتنامية بين البلدين انتقادات من واشنطن التي تسعى للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لترك السلطة وإفشال برنامج إيران النووي.