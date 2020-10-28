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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملبورن الأسترالية تنهى أطول فترة إغلاق فى العالم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
ملبورن الأسترالية
ملبورن الأسترالية
وكالات
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تحتفل ولاية فيكتوريا الأسترالية بنهاية قواعد الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، والتي خضعت خلالها عاصمة الولاية، ملبورن، لأوامر بالبقاء في المنازل لمدة 112 يوما.

وشهدت المدينة، التي يقطنها 4.9 مليون نسمة، واحدة من أطول فترات الإغلاق في العالم، والتي فرضت في البداية خلال أوائل يوليو عندما اقتربت حالات الإصابة من 200 حالة يوميا.

وبالرغم من القيود، ارتفع عدد الحالات إلى نحو 700 إصابة يوميا في أوائل أغسطس، مما دفع رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق قواعد جديدة في الولاية بأكملها، كانت من بين التدابير الأكثر صرامة في العالم.

وفي ظل ذلك الإغلاق الذي تم إعلانه في 2 أغسطس، تم فرض حظر تجوال ليلي ولم يسمح للسكان بالتحرك إلا لمسافة أقصاها خمسة كيلومترات فقط من منازلهم.

ولا يزال سكان ملبورن خاضعين للقيود بعدم التحرك أبعد من 25 كيلومترا من منازلهم، ويتوقع أن يتم رفع تلك القيود في 8 نوفمبر.

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