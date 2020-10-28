حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.صحيًا: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوجا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.