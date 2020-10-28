حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.
صحيًا: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوجا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.
مهنيًا: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.
صحيًا: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوجا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.