حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك.عاطفيًا: لن تطرق الرومانسية واللهفة ومشاعر الحب بابك بل تدخل من دون استئذان.صحيًا: قم ببعض الأنشطة التي تتطلب منك السير مسافات والقيام بحركات تفيد الجسم.