حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك.
عاطفيًا: لن تطرق الرومانسية واللهفة ومشاعر الحب بابك بل تدخل من دون استئذان.
صحيًا: قم ببعض الأنشطة التي تتطلب منك السير مسافات والقيام بحركات تفيد الجسم.
مهنيًا: استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك.
عاطفيًا: لن تطرق الرومانسية واللهفة ومشاعر الحب بابك بل تدخل من دون استئذان.
صحيًا: قم ببعض الأنشطة التي تتطلب منك السير مسافات والقيام بحركات تفيد الجسم.