وزير التعليم لأولياء الأمور: ساعدوا أبناءكم على التعلم وليس توقع الامتحان
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
ريم محمودطباعة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن، هناك مصادر متعددة للتعليم لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها: "التلفزيون والمدرسة والكتاب ومنصات التعليم ومجموعات التقوية ومن يريد التعلم يختار المصدر الذي يساعده على فهم الموضوع وهذا اختيار الطالب نفسه".
وأضاف في رسالة لأولياء الأمور عبر مجموعة ببرنامج "واتس آب": "يا جماعة أنتم لا تتحدثون سوى عن الامتحانات ونحن نحاول أن نساعد الطلاب على التعلم وليس توقع الامتحان".
واستكمل خلال رسالته: "سيحصلون على الدرجات ويدخلون الجامعات ولكن ساعدوهم يفهموا نواتج التعلم وساعدوهم أن يختاروا مصادر التعلم التي تروق لهم وسيستطيعون حل أي سؤال".
وأضاف في رسالة لأولياء الأمور عبر مجموعة ببرنامج "واتس آب": "يا جماعة أنتم لا تتحدثون سوى عن الامتحانات ونحن نحاول أن نساعد الطلاب على التعلم وليس توقع الامتحان".
واستكمل خلال رسالته: "سيحصلون على الدرجات ويدخلون الجامعات ولكن ساعدوهم يفهموا نواتج التعلم وساعدوهم أن يختاروا مصادر التعلم التي تروق لهم وسيستطيعون حل أي سؤال".