وزير التعليم لأولياء الأمور: ساعدوا أبناءكم على التعلم وليس توقع الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن، هناك مصادر متعددة للتعليم لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها: "التلفزيون والمدرسة والكتاب ومنصات التعليم ومجموعات التقوية ومن يريد التعلم يختار المصدر الذي يساعده على فهم الموضوع وهذا اختيار الطالب نفسه".وأضاف في رسالة لأولياء الأمور عبر مجموعة ببرنامج "واتس آب": "يا جماعة أنتم لا تتحدثون سوى عن الامتحانات ونحن نحاول أن نساعد الطلاب على التعلم وليس توقع الامتحان".واستكمل خلال رسالته: "سيحصلون على الدرجات ويدخلون الجامعات ولكن ساعدوهم يفهموا نواتج التعلم وساعدوهم أن يختاروا مصادر التعلم التي تروق لهم وسيستطيعون حل أي سؤال".