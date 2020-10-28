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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم لأولياء الأمور: ساعدوا أبناءكم على التعلم وليس توقع الامتحان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن، هناك مصادر متعددة للتعليم لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها: "التلفزيون والمدرسة والكتاب ومنصات التعليم ومجموعات التقوية ومن يريد التعلم يختار المصدر الذي يساعده على فهم الموضوع وهذا اختيار الطالب نفسه".

وأضاف في رسالة لأولياء الأمور عبر مجموعة ببرنامج "واتس آب": "يا جماعة أنتم لا تتحدثون سوى عن الامتحانات ونحن نحاول أن نساعد الطلاب على التعلم وليس توقع الامتحان".

واستكمل خلال رسالته: "سيحصلون على الدرجات ويدخلون الجامعات ولكن ساعدوهم يفهموا نواتج التعلم وساعدوهم أن يختاروا مصادر التعلم التي تروق لهم وسيستطيعون حل أي سؤال".

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