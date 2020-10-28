حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: مساع متواصلة للحد من طموحك الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن الاستمرار في ما أنت مصمم عليه.عاطفيًا: ما يضمره لك الشريك قد يفاجئك، لكنك قادر على استيعاب الأمور بسرعة.صحيًا: تستفيد من يوم هادئ وتستغله لممارسة نشاطاتك الرياضية المفضلة.