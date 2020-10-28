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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم: لأول مرة.. 3 فرص للطلاب فى امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:54 ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثانوية العامة سوف تكون لأول مرة من 3 فرص للطلاب.

وأضاف "شوقي"، في تصريحات له عبر جروب "ادعم طارق شوقي": "تذكروا إن الثانوية العامة سوف تكون لأول مرة من 3 فرص يعني الطالب يستطيع أداء الامتحانات أكثر من مرة ويختار أعلى درجة من كل مادة على حدة من عدة محاولات وهذا تقدم هائل يزيح رعب وكابوس الثانوية العامة".

وتابع: "يتم تكوين بنوك أسئلة لهذه المراحل الثلاثة.. نحن جادون في تطوير الفكر ومكافأة كل طالب اجتهد حتى لو لم يحالفه التوفيق في بعض الأحيان".

واستكمل في رسالة لأولياء الأمور: "شجعوا الأولاد على التعلم ولا تأخذوهم للطرق القديمة والسناتر".

واختتم: "أؤكد أننا في الأصل نتعلم لكي نمتلك مهارة والامتحان هو مجرد وسيلة لقياس مدى التمكن من المهارة والفهم ولكن ليس الهدف في حد ذاته والتعلم هو فهم الأمور وليس التعلم أن نتوقع امتحانات وإجاباتها".

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