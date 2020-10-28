إسرائيل تسجل 1022 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 311622 من بينهم 464 بحالة خطيرة.وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2463.وأضافت أن عدد الإصابات النشطة انخفض من 13375 إلى 12586، بينما تم تسجيل 1788 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 296570.وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان منفصل، أنه تم تعيين نحمان آش منسقا لمكافحة كورونا في إسرائيل خلفا لروني جامزو الذي ينهي مهام منصبه خلال بضعة أيام.وفي حديث مصور مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قال تسفي بيشل رئيس الجمعية الإسرائيلية للطب النفسي إن 20 % من سكان إسرائيل يعانون من اضطرابات نفسية.وأضاف بيشل أنه بعد الموجة الأولى من كورونا كان هناك ارتفاع في عدد حالات الانتحار في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متوقع حدوثه مرة أخرى مع انتهاء الإغلاق الثاني.وأوضح بيشل أنه كلما زاد الضغط كلما زاد التفكك، مرجعًا ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والخوف من العدوى وقلة الروتين بسبب الإغلاق والتعلم عن البعد، والوحدة المفروضة على كبار السن التي تضر بهم عقليًا وصحيًا.