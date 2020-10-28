رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تسجل 1022 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:32 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 311622 من بينهم 464 بحالة خطيرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2463.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة انخفض من 13375 إلى 12586، بينما تم تسجيل 1788 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 296570.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان منفصل، أنه تم تعيين نحمان آش منسقا لمكافحة كورونا في إسرائيل خلفا لروني جامزو الذي ينهي مهام منصبه خلال بضعة أيام.

وفي حديث مصور مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قال تسفي بيشل رئيس الجمعية الإسرائيلية للطب النفسي إن 20 % من سكان إسرائيل يعانون من اضطرابات نفسية.

وأضاف بيشل أنه بعد الموجة الأولى من كورونا كان هناك ارتفاع في عدد حالات الانتحار في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متوقع حدوثه مرة أخرى مع انتهاء الإغلاق الثاني.

وأوضح بيشل أنه كلما زاد الضغط كلما زاد التفكك، مرجعًا ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والخوف من العدوى وقلة الروتين بسبب الإغلاق والتعلم عن البعد، والوحدة المفروضة على كبار السن التي تضر بهم عقليًا وصحيًا.

موضوعات متعلقة

الحبس عامان و100 ألف غرامة لـ«فتاة تيك توك» هدير الهادي

«مظلومة معملتش حاجة».. انهيار هدير الهادي بعد حبسها عامين

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 28-10-2020

عمدة نيويورك يحذر من السفر فى العطلات لتجنب كورونا

«العملاق النائم» يظهر في القطب الشمالي

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

أيام زمان

سر خناقة شويكار والمهندس.. فوجئ بها المتفرجون تطارده في الشوارع فطلبوا استرجاع قيمة التذاكر

«حافية على جسر الذهب»: حكاية حفيدة سعد باشا زغلول مع الرقص

إفلاس وجوع في بدايات زواج جيهان والسادات.. «كنت آكل ما يتبقى من أنور»

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمين احتفالًا بالمولد النبوى.. الليلة

خالد جلال يكرم محمد هنيدى فى «سينما مصر» (صور)

«أفراح القبة» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

الليلة.. مناقشة «الأسس النفسية للإبداع الموسيقى» بجاليرى ضى