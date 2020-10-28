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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، أنه تم تسجيل الحالات الجديدة ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1394 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و747 حالة، بينها 837 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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