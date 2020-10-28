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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الخارجة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة علي قيد الإرتفاع المسموح به، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

محافظ الوادى الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة الخارجة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الخارجة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع لاعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة موط، وذلك في التاسع من نوفمبر القادم، تمهيدًا لاعتمادها من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة علي الجهد المبذول في الإسراع باعتماد المخطط.
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

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