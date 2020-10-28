«أفراح القبة» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس الثلاثاء، العرض المسرحى "أفراح القبة"، ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى.عرض "أفراح القبة" لجامعة القاهرة، للمؤلف والكاتب العالمى نجيب محفوظ، تمثيل "مروة محمد، حسام سالم، أحمد أسامة، عائشة عبد الرازق، إبراهيم خالد، أيمن عبد العزيز"، ديكور عزيز برعى، ملابس مروة محمد، إضاءة إسماعيل إبراهيم، تأليف موسيقى وعزف محمد الزمر، تنفيذ موسيقى محمد مدين، مخرج مساعد أحمد على وأحمد موسى، مخرج منفذ محمد حسن، إخراج محمد بكر.يذكر أن لجنة المشاهدة ضمت النقاد "باسم صادق، مي سليم، هند سلامة"، وتتكون لجنة التحكيم برئاسة الفنان محمد دسوقي، بعضوية الفنان إيهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج إسلام إمام، د. مروة عودة.