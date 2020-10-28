الليلة.. مناقشة «الأسس النفسية للإبداع الموسيقى» بجاليرى ضى

يُنظم أتيليه "ضي" جاليري بالدقي، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة كتاب "الأسس النفسية للإبداع الموسيقي" للدكتور وائل يوسف، أستاذ علم النفس بأكاديمية الفنون، ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل كلا من: وزير الثقافة الأسبق الناقد د. شاكر عبدالحميد، ود. رشا طموم٬ ومقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية٬ بالمجلس الأعلى للثقافة.يشار إلى أن الكتاب يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية الإبداعية بشكلٍ عام والإبداع الموسيقي بشكلٍ خاص٬ حيث يناقش المراحل النفسية التي يمر بها المبدع لإنتاج عمل إبداعي وبخاصة لدى مؤلفي الموسيقى، كما يقدم الكتاب تشريحًا للحظات الإبداع والجنون والعبقرية لدى عباقرة الموسيقى، وكيفية توظيف هذه اللحظات في إنتاج الأعمال الموسيقية.هذا وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.