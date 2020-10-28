الليلة.. محمد هشام بضيافة «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"٬ يحل الشاعر محمد هشام في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".ومن المقرر أن يقرأ هشام قصيدة شعرية بعنوان:"ضمير" من ديوانه "ممالك بين اللحم والعظام"٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ مطلع العام الجاري.ومن قصيدة "ضمير" نقرأ:ضميرفي المساء الْتقاهُمولم يدرِ من هوَ أوْ هُمْ!ودماءُ النهار تُلطِّخ أوجههملم يكن فيلم رعبٍ:لديهم رؤوس مُدببةٌ كالقنافذألسنةٌ كالثعابين تقفزتنفثُ شرًّاتحسَّس عينيهِأوْشَكتا تذرفان ترابًا من الخوفِردَّد في سِرّهِ كِلْمَةَ اللهعلَّ ملاكًا يُحاوطهُلا بديل لديه سوى الركضِصار يُعِدُّ من الريح نعْلينِحتى يفرَّ إلى آخر الأرضِلكنتذكَّرَأن الذين هنا هُمْ هناك!ولا فرق بين الوُحولِورملٍ يُمِيت العصافيرَ من فوقهِ!