الليلة.. محمد هشام بضيافة «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
نضال ممدوحطباعة
في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"٬ يحل الشاعر محمد هشام في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".
ومن المقرر أن يقرأ هشام قصيدة شعرية بعنوان:"ضمير" من ديوانه "ممالك بين اللحم والعظام"٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ مطلع العام الجاري.
ومن قصيدة "ضمير" نقرأ:
ضمير
في المساء الْتقاهُم
ولم يدرِ من هوَ أوْ هُمْ!
ودماءُ النهار تُلطِّخ أوجههم
لم يكن فيلم رعبٍ:
لديهم رؤوس مُدببةٌ كالقنافذ
ألسنةٌ كالثعابين تقفز
تنفثُ شرًّا
تحسَّس عينيهِ
أوْشَكتا تذرفان ترابًا من الخوفِ
ردَّد في سِرّهِ كِلْمَةَ الله
علَّ ملاكًا يُحاوطهُ
لا بديل لديه سوى الركضِ
صار يُعِدُّ من الريح نعْلينِ
حتى يفرَّ إلى آخر الأرضِ
لكن
تذكَّرَ
أن الذين هنا هُمْ هناك!
ولا فرق بين الوُحولِ
ورملٍ يُمِيت العصافيرَ من فوقهِ!
ومن المقرر أن يقرأ هشام قصيدة شعرية بعنوان:"ضمير" من ديوانه "ممالك بين اللحم والعظام"٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ مطلع العام الجاري.
ومن قصيدة "ضمير" نقرأ:
ضمير
في المساء الْتقاهُم
ولم يدرِ من هوَ أوْ هُمْ!
ودماءُ النهار تُلطِّخ أوجههم
لم يكن فيلم رعبٍ:
لديهم رؤوس مُدببةٌ كالقنافذ
ألسنةٌ كالثعابين تقفز
تنفثُ شرًّا
تحسَّس عينيهِ
أوْشَكتا تذرفان ترابًا من الخوفِ
ردَّد في سِرّهِ كِلْمَةَ الله
علَّ ملاكًا يُحاوطهُ
لا بديل لديه سوى الركضِ
صار يُعِدُّ من الريح نعْلينِ
حتى يفرَّ إلى آخر الأرضِ
لكن
تذكَّرَ
أن الذين هنا هُمْ هناك!
ولا فرق بين الوُحولِ
ورملٍ يُمِيت العصافيرَ من فوقهِ!