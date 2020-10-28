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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.
عاطفيًا: سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن.
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل بداية فصل الشتاء.

الثور
مهنيًا: مساع متواصلة للحد من طموحك الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن الاستمرار في ما أنت مصمم عليه.
عاطفيًا: ما يضمره لك الشريك قد يفاجئك، لكنك قادر على استيعاب الأمور بسرعة.
صحيًا: تستفيد من يوم هادئ وتستغله لممارسة نشاطاتك الرياضية المفضلة.

الجوزاء
مهنيًا: استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك.
عاطفيًا: لن تطرق الرومانسية واللهفة ومشاعر الحب بابك؛ بل تدخل من دون استئذان.
صحيًا: قم ببعض الأنشطة التي تتطلب منك السير مسافات والقيام بحركات تفيد الجسم.

السرطان
مهنيًا: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.
صحيًا: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوغا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.

الأسد
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: عليك أن تكون متسامحًا لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ.
صحيًا: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما.

العذراء
مهنيًا: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت في الأيام الماضية تراجعًا لافتًا في عملك.
عاطفيًا: تجد نفسك مندفعًا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.
صحيًا: تتذمر بعض الشيء من لائحة الممنوعات المفروضة عليك، لكنك لن تلبث أن تقتنع بجدواها صحيًا.

الميزان
مهنيًا: حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلًا لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريبًا.
عاطفيًا: تقبّل النصائح من الشريك واعمل بها، فهو الأكثر قربًا منك والقادر الوحيد على تجنيبك ارتكاب الأخطاء.
صحيًا: احم نفسك من كل ما يعرّض صحتك للخطر، واختر المأكولات المفيدة.

العقرب
مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.
عاطفيًا:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم بمواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.
صحيًا: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعًا في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.

القوس
مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود.
عاطفيًا: لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة.
صحيًا: تسعى جاهدًا لإقناع العائلة بمرافقتك في رحلة ترفيهية، على الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحيًا.

الجدي
مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.
عاطفيًا: تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: تقرر منذ اليوم التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف فترة ممارسة الرياضة وخصوصًا المشي صباحًا.

الدلو
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدّم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.
صحيًا: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في وجبات العشاء.

الحوت
مهنيًا: تحظى بعروض مالية مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.
عاطفيًا: لا تقدم على أيّ خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن التواصل مع الشريك.
صحيًا: لا تعقّد الأمور على نفسك وتدخل في متاهات تثير عصبيتك وتوترك.

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