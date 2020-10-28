حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.عاطفيًا: سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن.صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل بداية فصل الشتاء.مهنيًا: مساع متواصلة للحد من طموحك الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن الاستمرار في ما أنت مصمم عليه.عاطفيًا: ما يضمره لك الشريك قد يفاجئك، لكنك قادر على استيعاب الأمور بسرعة.صحيًا: تستفيد من يوم هادئ وتستغله لممارسة نشاطاتك الرياضية المفضلة.مهنيًا: استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك.عاطفيًا: لن تطرق الرومانسية واللهفة ومشاعر الحب بابك؛ بل تدخل من دون استئذان.صحيًا: قم ببعض الأنشطة التي تتطلب منك السير مسافات والقيام بحركات تفيد الجسم.مهنيًا: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه.صحيًا: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوغا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة.مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.عاطفيًا: عليك أن تكون متسامحًا لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ.صحيًا: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما.مهنيًا: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت في الأيام الماضية تراجعًا لافتًا في عملك.عاطفيًا: تجد نفسك مندفعًا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد.صحيًا: تتذمر بعض الشيء من لائحة الممنوعات المفروضة عليك، لكنك لن تلبث أن تقتنع بجدواها صحيًا.مهنيًا: حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلًا لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريبًا.عاطفيًا: تقبّل النصائح من الشريك واعمل بها، فهو الأكثر قربًا منك والقادر الوحيد على تجنيبك ارتكاب الأخطاء.صحيًا: احم نفسك من كل ما يعرّض صحتك للخطر، واختر المأكولات المفيدة.مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.عاطفيًا:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم بمواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.صحيًا: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعًا في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود.عاطفيًا: لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة.صحيًا: تسعى جاهدًا لإقناع العائلة بمرافقتك في رحلة ترفيهية، على الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحيًا.مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.عاطفيًا: تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخيرًا.صحيًا: تقرر منذ اليوم التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف فترة ممارسة الرياضة وخصوصًا المشي صباحًا.مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.عاطفيًا: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدّم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.صحيًا: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في وجبات العشاء.مهنيًا: تحظى بعروض مالية مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.عاطفيًا: لا تقدم على أيّ خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن التواصل مع الشريك.صحيًا: لا تعقّد الأمور على نفسك وتدخل في متاهات تثير عصبيتك وتوترك.