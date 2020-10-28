«اليهودية القديمة» جديد منشورات «الجمل» للباحث عماد دبّور

صدر حديثا عن منشورات الجمل، بالتعاون مع دار منهل الحياة٬ كتاب للباحث عماد دبّور٬ بعنوان "اليهودية القديمة.. تطور الأفكار والمفاهيم الدينية اليهودية وقراءاتها الحديثة والمعاصرة".يقع الكتاب في أكثر من 500 صفحة من القطع الكبير٬ وهو عبارة عن بحث في مجال التاريخ بمعاول الأنثروبولوجيا، وعن تطور الأفكار والمؤسسات ونشأة الدين كمنظومة تنظم وتنتظم عليها الحياة اليومية لليهود بشكل مخصص، ولظاهرة الدين كنتاج للتطور التاريخي للجماعات البشرية القديمة، وتسييرها للحاضر.وفي مقدمته للكتاب يقول "دبور": إن البحث في المصادر اليهودية وتكوينها يحيلنا على دراسة التاريخ القديم٬ من قبيل القول بدراسة الحضارات الفرعونية والسومرية والبابلية٬ وتأسيس قرطاج وديمقراطية أثينا٬ وروما وتوسعاتها.هذه كلها وغيرها حضارات وإمبراطوريات عايشتها اليهودية واحتكت بها٬ وولدت فيها وأثرت وتأثرت بها٬ إن الدين اليهودي ابن التاريخ وليس أباه.