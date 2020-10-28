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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصر وإسبانيا فى رابع أمسيات «علاقات ثقافية».. الليلة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية جديدة٬ وهو اللقاء الرابع من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة إسبانيا، والتي يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الإسبانية.

يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة٬ يليها كلمة رامون خيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة- كلمة السفير بدر عبد العاطي - مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الأسباني من بينهم:- الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي الكبير٬ والدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور٬ والناقد الدكتور ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلمين قصيرين عن الفن والعمارة وآثار أندلسية شهيرة وموسيقى، بالإضافة إلى معرض لوحات يقام ببهو المجلس على هامش الأمسية.

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