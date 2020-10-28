«أبيدو» و«وجدتك يقينا» جديد عن دار روافد للنشر

عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثًا رواية جديدة بعنوان "وجدتك يقينا" من تأليف عبدالوهاب الشعار.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "عندما يُجبرك غُبار العاصفة على ترك كل ما ألفته من معالم الحياة، والاستغناء عما كبرت وترعرعت عليه وأصبح جزءًا من أصغر تفاصيل حياتك وعملك، ويشغل ساعات من يومك ومن أكبر مكونات حضارتك، لتصبح أسيرًا بين واقع أشبه بما كانوا عليه من مئات السنين وماض لم يلبث أن يكون وهمًا لم يعد موجودًا، لتُوقن أنه منذ بدايته كان وهمًا خُدعنا به، إلا أنتِ.. التي جمعت وهم الماضي بيقين الحاضر لتكوني وهمًا حقيقيًّا، وأجدُكِ يقينًا، فليس من السهل أن تُوقن شيئًا لكن عندما تُوقنه من المستحيل التخلي عنه، لأنه أعلى درجات المعرفة والإدراك.. وأنا وجدتكِ يقينًا".في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت رواية أخرى بعنوان "أبيدو" للكاتب العراقي علي الدمشاوي٬ وفيها يحكي طرفًا جديدًا من الهم العراقي٬ عن قصة حقيقية أثناء الغزو الأمريكي للعراق.