إيران: خفر سواحل الإمارات ساعدنا بإنقاذ سفينة شحن من الغرق

قال علي رضا محمد كرجي مدير عام الموانئ في محافظة هرمزغان جنوب إيران، إن سفينة شحن إيرانية جرى إنقاذها بعد دخولها في ميناء الحمرية مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن عملية إنقاذها تمت بتعاون ومساعدة قوات خفر السواحل الإماراتية".وأوضح كرجي في حديث لموقع "مانا" الإخباري التابع لمنظمة الموانئ الإيرانية، إنه "بعد المشاكل الفنية في نظام الدفع لسفينة الشحن التجارية واصطدامها بصخور عند مدخل ميناء الحمرية بالإمارات، تم إنقاذ هذه السفينة من الغرق".ولم يكشف المسؤول الإيراني عن نوعية هذه السفينة والبضائع التي كانت تحملها.وأشار كرجي إلى تفاصيل الحادث وعمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها جهات إيرانية في الإمارات: إن سفينة الشحن التجارية التي تحمل 500 طن من البضائع المصدرة، تعرضت لخلل فني في نظام الدفع وبعد اصطدامها بصخور في مدخل ميناء الحمرية، الأمر الذي أدى إلى حدوث تمزق وتسرب الماء داخل السفينة.