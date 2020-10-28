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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرواية «فرنكشتاين فى بغداد»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
أحمد سعداوي
أحمد سعداوي
نضال ممدوح
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بعد أن ترجمت لأكثر من عشرين لغة عالمية صدرت حديثًا الترجمة اليابانية٬ لرواية الكاتب العراقي أحمد سعداوي٬ "فرنكشتاين في بغداد"٬ وكانت قد فازت بجائزة البوكر العربية في العام 2014، وكانت الرواية قد صدرت للمرة الأولى عن منشورات الجمل في عام 2013.

كما كانت النسخة الفرنسية من الرواية٬ قد وصلت إلى التصفيات النهائية وحازت على جائزة الخيال الإبداعي الكبرى الفرنسية عام GPI 2017، بينما وصلت النسخة الإنجليزية منها للقائمة القصيرة لجائزة ألمان بوكر البريطانية 2018.

وتدور أحداث رواية "فرنكشتاين في بغداد" حول"هادي العتاك" بائع عاديات من سكان حي البتاويين وسط بغداد، والذي يجمع بقايا جثث ضحايا التفجيرات الإرهابية خلال شتاء 2005، ليلصق هذه الأجزاء فينتج كائنًا بشريًا غريبًا، سرعان ما ينهض ليثأر وينتقم من المجرمين الذي قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها.
فرنكشتاين فى بغداد
فرنكشتاين فى بغداد

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