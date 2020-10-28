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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محاولة لتهريب كمية من أمبولات المنشطات بمطار القاهرة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
لتهريب كمية من أمبولات
لتهريب كمية من أمبولات المنشطات
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته. 
  
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من موسكو اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية في راكبة روسية الجنسية بدا علامات القلق والتوتر تحمل شنطة واحدة.

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الجمرك كلف لجنة من هيثم الدمرداش وبلال حسن مأموري الجمرك تحت إشراف أحمد فتحي وإبراهيم عامر مديري الحركة لتفتيش حقائب الراكبة وروضة طارق للتفتيش الذاتي للراكبة فأسفر التفتيش الذاتي عن إرتداء الراكبة لجاكت أسفل البالطو به عدد من الجيوب بها 784 من أمبولات الهرمونات والمنشطات وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة حوالي 500 ألف جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 117 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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