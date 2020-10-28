«كان» العبرية: أمريكا تدرس تزويد إسرائيل بقنابل «مخترق التحصينات»

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد إسرائيل بقنابل من طراز "Bunker Buster" (مخترق التحصينات) المصممة لتدمير الأهداف المحصنة أو المدفونة تحت الأرض، مشيرة إلى أن ذلك لمواجهة التهديد الإيراني ومنع امتلاك طهران أسلحة نووية.وأوضحت الهيئة، أن مشروع قانون بهذا الشأن سيجري طرحه على الكونجرس الأمريكي بعد ثلاثة أيام، وذلك بناء على طلب تقدم به نواب في الكونجرس لتزويد إسرائيل بأكبر القنابل التي تمتلكها الولايات المتحدة.وأشارت الهيئة، نقلًا عن تقرير أمريكي، إلى أن المشروع الأميركي سيُطرح الجمعة المقبل على الكونغرس، لافتة إلى أنها أكبر قنبلة غير ذرية في ترسانة الأسلحة الأمريكية.والجدير ذكره، أن مُخترق التحصينات (Bunker Buster) عبارة عن قنبلة مصممة خصيصًا لتدمير الأهداف المحصنة أو المدفونة تحت الأرض، حيث ينقسم هذا النوع من القنابل إلى أنواع عدة، منها المُلقاة بالمدفعية، والمُلقاة من الجو، والتي يتم التحكم بها عن طريق صمامات التفجير، "الفتيل"، ومنها أيضًا الصاروخي، والنووي.