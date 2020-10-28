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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء السودانى يلتقى بالمبعوث النرويجى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
حمدوك
حمدوك
وكالات
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التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بالعاصمة الخرطوم بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان آندرى إلياسون.

وثمن حمدوك الدور الذي ظلت تلعبه النرويج في دعم قضايا الفترة الانتقالية في السودان وفي اتجاه تحقيق السلام الشامل والديمقراطية المستدامة.

من جانبه أكد المبعوث النرويجي الخاص للسودان رغبة النرويج في مواصلة جهودها لدعم السودان في مختلف المجالات ومساندته لتنفيذ اتفاق السلام، مؤكّدًا أيضًا استعداد النرويج لمساعدة السودان في إعفاء ديونه وجذب الاستثمارات.

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