وزير الخارجية السودانى يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل، اليوم عبر" تقنية الفيديو" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، فالدمير فيرونكوف على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب وتعبئة الموارد المتصلة بذلك.