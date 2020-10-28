خالد جلال يكرم محمد هنيدى فى «سينما مصر» (صور)

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان "محمد هنيدى"، أمس الثلاثاء، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.وأهدى جلال، مخرج "سينما مصر"، شهادة تقدير للفنان محمد هنيدى، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية.وحرص هنيدى على تسجيل كلمة فى سجل ضيوف العرض، بحضور عدد من الفنانين منهم الفنانة مى فاروق، المخرج تامر مهدى، والفنان مصطفى شوقى.وأعرب هنيدى عن سعادته بالتكريم، ووجه الشكر للمخرج خالد جلال، ولكل أبطال العرض، وقال إننى أشعر بالفخر لوجود مثل هذا الصرح الثقافى الفنى، الذى يقدم فنانين موهوبين سيكون لهم فى المستقبل القريب مكانة كبيرة بالصفوف الأولى فى عالم الفن."سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.