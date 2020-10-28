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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التصويت المبكر بأمريكا يقترب من نصف الأصوات الإجمالية لـ 2016

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأمريكية
وكالات
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شارك نحو 70 مليون شخص في انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى مساء الثلاثاء، وذلك قبل أسبوع من يوم الانتخابات، مما يعني أن الناخبين أدلوا بأكثر من نصف الأصوات الإجمالية التي تم فرزها في انتخابات 2016.

وبحسب بيانات "يو إس إلكشنز بروجيكت"، أدلى نحو 69.5 مليون شخص بالفعل بأصواتهم ضمن خيار التصويت المبكر.

وكان نحو 137 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بشكل إجمالي قبل أربعة أعوام، بحسب لجنة الانتخابات الاتحادية.

وتجاوز التصويت المبكر حتى الآن الـ 47 مليون صوت التي تم الإدلاء بها مبكرا في 2016.

ويأتي الرئيس دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أن المنافسة محتدمة في الولايات المتأرجحة الرئيسية، والتي يجب الفوز بها من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

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