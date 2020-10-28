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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمين احتفالًا بالمولد النبوى.. الليلة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:42 ص
الثقافة السينمائية
الثقافة السينمائية
نضال ممدوح
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ينظم المركز القومى للسينما٬ فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد٬ احتفالية كبرى لإحياء ذكرى المولد النبوي.

وتتضمن الاحتفالية عرض الفيلم التسجيلى "رسول الإنسانية" للمخرج برهان حنفى، والفيلم التسجيلى "الصلاة مفتاح الجنة" للمخرج مسعود مسعود، وعقب ذلك تقام ندوة بمشاركة المخرج برهان حنفى ويديرها الكاتب والناقد الفنى سمير عبد اللطيف٬ لمناقشة الفيلمين والتطرق إلى كيفية إحياء ذكرى مولد الرسول بالاقتداء بأخلاقه وصفاته الحميدة النبيلة.

وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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