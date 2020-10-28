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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، تسجيل 75 وفاة جديدة في العاصمة الروسية "موسكو" خلال اليوم الأخير مقابل 61 وفاة في اليوم السابق.

وتشير بيانات المركز - مساء الثلاثاء - إلى أن إجمالي عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 6578 شخصا.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى مليون و547 ألفا و774 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في روسيا مليونا و158 ألفا و940 شخصا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 26598 حالة بعد تسجيل 320 وفاة جديدة الثلاثاء.

وفي ظل ارتفاع معدلات تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة قررت السلطات الروسية تشديد إجراءات الوقاية في عموم البلاد، منها تشديد قواعد ارتداء الكمامات وإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل.

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