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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 29 ألف إصابة و549 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:26 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجبل 29787 إصابة و549 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة - في إحصائية يومية أوردتها اليوم - إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 5.4 مليون، أما الوفيات فقد قاربت 158 ألف حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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