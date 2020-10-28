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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان وجنوب السودان يتفقان على فتح 10 معابر حدودية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
وزير الدفاع السوداني
وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم
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أعلن وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم، عن اتفاق الآلية الأمنية السياسية المشتركة مع دولة جنوب السودان، على فتح عشرة معابر حدودية بين البلدين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير الدفاع قوله، خلال الاحتفال بتدشين منطقة تجارة حرة مع جنوب السودان اليوم، إن التدشين واستئناف حركة الملاحة النهرية مع جنوب السودان تحتم وضع استراتيجية بعيدة المدى لخدمة شعبي البلدين.

وأضاف أن مشاركته مع وزيرة الدفاع من جنوب السودان إنجلينا جيني تيني، في تدشين المنطقة واستئناف حركة الملاحة النهرية مع جنوب السودان، يأتي كشهود للآلية السياسية المشتركة بين البلدين للإشراف على تنفيذ اتفاقيات قضايا ما بعد الانفصال.

وتقدم وزير الدفاع بالشكر لحكومة جنوب السودان على جهودها خلال فترة عام كامل لإرساء دعائم السلام بالسودان، لافتا إلى أن الحكومة تنتظر الذين لم ينضموا إلى ركب السلام لإكمال العملية السلمية بالبلاد.

وأكد أن السلام يسهم في التوطيد لعمليات التنمية والازدهار لشعبي البلدين من خلال مشروعات متعددة، مشيرا إلى أن كل الظروف مواتية لخلق علاقات متميزة في كافة المجالات مع دولة جنوب السودان.

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