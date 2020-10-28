اليوم.. «جولييت من غير روميو» بمكتبة مصر العامة

تستقبل قاعة الندوات بمكتبة مصر العامة بالدقي٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ لقاءًا لمناقشة كتاب "جولييت من غير روميو" والصادر عن دار أوراق للنشر٬ مطلع العام الجاري من تأليف ماهيتاب عبد الفتاح، ويناقش الكتاب الكاتب الصحفي وليد صلاح.يشار إلي أن الكتاب يناقش المشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة في المجتمعات العربية، ويحتوي على ثلاث قصص اجتماعية رومانسية تحمل الكثير من التفاصيل التي تهم المرأة، حيث استخدمت الكاتبة أسلوبًا مميزًا في سرد القصص، والكتاب لا يخص الإناث فقط، لكنه يخاطب الرجال والأهل أيضًا.وتعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.