موريتانيا تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، أنه وبعد إجراء 258 فحصا، تم تسجيل 3 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7680 حالة.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 7392 شخصًا، كما بلغ عدد الوفيات 163 شخصًا.